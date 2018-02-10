Шорт-трекист Елистратов завоевал первую российскую медаль Олимпиады-2018

Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в соренованиях на дистанции 1,5 тыс. м.

Он принес первую медаль команде «олимпийских атлетов из России».

Первое место занял кореец Лим Хе Чун, второе — нидерландский спортсмен Шиньке Кнежт, сообщается в официальном Twitter Олимпиады.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России 5 декабря 2017 года отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. «Чистых» российских спортсменов допустили на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников. Они не смогут выступать под российским флагом, и в случае их победы не будут включать национальный гимн.

О 12 представителях кубанского спорта, отправившихся на Олимпиаду, читайте здесь.

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