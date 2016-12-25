Шойгу доложил Путину о работах на месте падения Ту-154 в Черном море

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о том, как проходит поисково-спасательная операция на месте падения самолета Ту-154 в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным СМИ, поиски с воздуха ведет вертолет Ка-32. Еще два вертолета Ми-8 готовы к вылету из Геленджика и Симферополя, сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Сочи вылетела комиссия военного ведомства во главе с замминистра обороны генералом армии Павлом Поповым, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря провел совещание по организации поисков пропавшего в районе Сочи Ту-154.

Ранее на поиски ТУ-154 отправились семь морских судов.

Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. В Минобороны уточнили, что на борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. По данным источника, в самолете был ансамбль имени Александрова, а также девять журналистов.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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