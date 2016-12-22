Шойгу: по периметру России создали радиолокационное поле

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о создании по периметру России сплошного радиолокационного поля систем предупреждения о ракетном нападении.

«Успешно завершились государственные испытания трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж» — в Орске, Барнауле, Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство. Доведена доработка трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологии высокой заводской готовности», — отметил министр на заседании коллегии Минобороны России.

Он подчеркнул, что «все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру наших границ сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траектории полета баллистических ракет», сообщает РИА «Новости».

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