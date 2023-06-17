Штаб миссии по координации деятельности наблюдателей от СНГ заработает в Ташкенте

Вчера в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с ожидаемыми президентскими выборами состоялась встреча с представителями миссии по наблюдению за выборами исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в нашей стране», сообщает «Дунё».

По сообщению Центризбиркома, новости о законе о выборах, подготовке к президентским выборам и работах, проводимых в рамках их проведения были обсуждены на встрече. был проинформирован о. Отмечено, что предвыборная агитация осуществляется в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и демократическими принципами.

В частности, повышение теоретических знаний и практического опыта членов избирательных комиссий о закон о выборах, внедряя в избирательный процесс современные информационно-коммуникационные технологии, – ориентирован на проводимую работу по укреплению положения девушек на выборах и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, проводит все мероприятия, связанные с организацией наблюдений. В задачи штаба миссии входит сбор, обработка и анализ материалов избирательного процесса, проведение правовой экспертизы избирательного законодательства.

Как отметили представители миссии, 9 июля проводится ее деятельность открыто, прозрачно и объективно в процессе подготовки и наблюдения за предстоящими выборами.