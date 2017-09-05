Штаб по контролю ремонта дорог в Краснодаре будет работать круглосуточно

За ремонтом дорог в краевой столице будет следить оперативный межведомственный штаб. Он проконтролирует сроки и качество работ. Об этом на планерном совещании сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Чтобы привести городские автомагистрали в порядок, выделили больше 3,5 млрд рублей. Однако сроки ремонта некоторых улиц отстают от графика.

«Что сегодня пишут жители Краснодара? Что ремонт дорог начат и благополучно брошен. При том, брошен на полпути. Есть серьезные вопросы к качеству работ, по крайней мере, так пишут горожане. Почему такое отношение? Потому что не могут или потому что не хотят? И меня, и горожан это не устраивает», — заявил Вениамин Кондратьев.

«Город по факту оказался перед ситуацией, когда в отсутствие практически трехгодичного финансирования по линии дорог никаких работ не выполнялось. В течение всего времени проходили работы по части замены в службе технического надзора и сметчиков», — пояснил глава Краснодара Евгений Первышов.

В краевой столице на данный момент ремонтируют 47 дорог. Их общая протяженность более 70 км. Все работы должны быть окончены до 20 октября. Но уже сегодня деятельность городского дорожного департамента демонстрирует некомпетентность ответственных сотрудников, из-за чего сроки могут затянуться.

«Зачем вы держите тех, кто неспособен работать? Горожане ожидали дорожного прорыва. Сегодня это ожидание уже равняется нулю. Зачем весь город одномоментно начали ремонтировать? А если уже взялись, то давайте в сроки максимально уложимся», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани поручил обеспечить круглосуточную работу штаба и докладывать о проделанном два раза в день.

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