Штангистки сборной России будут готовиться к чемпионату мира в Сочи

На сборы приедут 12 спортсменок.

Возглавит команду вице-чемпионка Олимпиады-2012, многократная победительница чемпионатов мира и Европы Татьяна Каширина. Главный тренер национальной женской сборной по тяжелой атлетике Николай Колесников отметил, что Каширина на чемпионате выступит в весовой категории более 87 кг.

В состав женской сборной по тяжелой атлетике входят чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, бронзовый призер Анастасия Романова, чемпионки Европы 2017 года Наталья Хлесткина и Диана Мстиева.

Подготовка к соревнованиям начнется 24 сентября в Сочи. Заключительный этап пройдет в Рузе.

Мировое первенство по тяжелой атлетике состоится в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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