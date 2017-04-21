Шторм в Керченском проливе не позволил водолазам погрузиться к затонувшему сухогрузу

В Краснодарском крае 21 апреля перенесли водолазные работы на месте затопления сухогруза «Герои Арсенала» до улучшения погодных условий.

Группа специалистов с опытом проведения работ на больших глубинах находится в повышенной готовности на базе отряда ЮРПСО в Геленджике. Водолазы приступят к работам в районе Керченского пролива, как только позволят погодные условия.

На 21 и 22 апреля в районе Керченского пролива объявлено штормовое предупреждение. По информации диспетчерской службы Керченской паромной переправы, в эти дни прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 20 м/с, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В трюмах судна может находиться до 30 т нефтепродуктов. Ранее в районе Керчи спасатели подняли на поверхность тела двух моряков. Позже подняли тело третьего.

В районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе 19 апреля спасатели обнаружили два пустых гидрокостюма. Вечером 19 апреля поиски приостановили до утра 20 апреля. Возобновившаяся утром 20 апреля в Керченском проливе поисково-спасательная операция пока не принесла результатов. В Южном региональном центре МЧС РФ 20 апреля сообщили о завершении активной фазы поисков.

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