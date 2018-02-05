Штраф за торговлю поддельными билетами на ЧМ-2018 составит до 1,5 млн рублей

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

За незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира по футболу вводится административная ответственность и штраф.

В законе уточняется, что незаконная торговля билетами может караться штрафом для граждан. Размер такого штрафа составит от «20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира по футболу». Для должностных лиц штраф составит «от 25-пятикратной до 30-кратной стоимости входного билета», но не менее 150 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за незаконную торговлю билетами штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но также не менее 150 тыс. рублей. Самый большой штраф — от 500 тыс. до 1 млн рублей — грозит юридическим лицам за незаконную торговлю билетами. Предпринимателей также будут наказывать административным приостановлением их деятельности на срок до 90 суток.

За реализацию поддельных билетов на футбольные матчи также установлены штрафы. Так, для граждан их размер составит 50-70 тыс. рублей, для должностных лиц — 150-200 тыс. рублей, для юридических лиц — 1-1,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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