Штрафы по системе «Платон» начнет взимать Ространснадзор

Полномочия МВД по рассмотрению административных дел передадут ведомству в 2018 году.

Об этом сообщил начальник ФКУ «Дороги России» Иван Григорович.

«Есть законопроект о передаче полномочий МВД Ространснадзору, и мы рассчитываем, что начнем работу с ведомством с начала 2018 года. Штрафы будет выписывать Ространснадзор», — сказал Григорович.

Он добавил, что законопроект был одобрен правительством, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ в октябре предложило увеличить размер штрафов для большегрузов за неоплату проезда по дорогам федерального значения до 20 тыс. рублей.

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