Штурмовую авиацию на Кубани пополнили шесть новейших Су-25СМ3

Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), базирующуюся на Кубани.

Самолеты пролетели до места базирования более 800 км. Усовершенствованный Су-25СМ3 имеет модернизированную систему наведения. Экипаж может запускать ракеты или сбрасывать авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от цели, или из-за облаков. Пилоту для этого требуются только точные координаты объекта.

По прибытии штурмовиков инженерно-технические службы авиационной части проверили их готовность к эксплуатации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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