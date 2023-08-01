Швеция и Дания прислушиваются к решению ОИК по ситуации с сжиганием Корана

На внеочередном 18-м заседании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества Швеции принято решение относительно осквернения священной книги мусульман – Корана, принимает во внимание учитывают принятое решение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билстрём в интервью государственному телевидению SVT.

“В решении ОИК есть ряд предложений и рекомендаций. Мы внимательно их изучим и продолжим важный диалог со странами ОИК. Правительство держалось в стороне от исламофобских действий, совершенных некоторыми лицами на демонстрациях в Швеции. «Министерство юстиции проводит новое аналитическое исследование по вопросам верховенства права», — сказал он.

«Мы учитываем решение, принятое на заседании IHT. Мы продолжим тесный диалог с ОИС и государствами-членами на основе взаимного уважения. «Дания недавно осудила сожжение Священного Корана и изучает возможность вмешательства в отдельные ситуации в рамках свободы слова», — написал Ларс Лёкке Расмуссен в Twitter, резко осудив действия против него.