Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может присоединиться к альянсу в июле во время саммита организации в Вильнюсе. Об этом он сказал в интервью PBS.

“Я уверен, что Швеция станет полноправным членом НАТО. И это может произойти в следующем месяце (11-12 июля) во время саммита НАТО в Вильнюсе, но я не могу этого гарантировать», — сказал генсек.

По его словам, Швеция, получив статус партнера НАТО, все больше интегрируется в структуру организации, но необходима полная ратификация. По словам Столтенберга, прилагаются все усилия, чтобы Швеция как можно скорее стала членом Организации Североатлантического договора.