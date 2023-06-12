Швеция обсудит с Турцией вопрос вступления в НАТО

Представители Швеции, Турции и НАТО встретятся 14 июня, чтобы обсудить желание Швеции присоединиться к альянсу. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле Швеция выполнила первоначальные требования Анкары.

Представители Турции, со своей стороны, отметили, что Швеция, безусловно, продвинулась ближе к НАТО, но есть еще несколько вопросов, которые необходимо обсудить.

Швеция и Финляндия вступили в НАТО после начала крупномасштабной агрессии России против Украины. Основные условия их принятия были выдвинуты Турцией. В апреле 2023 года Анкара объявила, что Хельсинки выполнил все требования и что Финляндия стала членом НАТО. Процесс утверждения заявки Швеции был отложен.