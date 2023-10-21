Швеция ожидает, что ее заявка в НАТО будет ратифицирована Турцией в ноябре

Швеция ожидает, что Турция ратифицирует заявку на членство в НАТО в ближайшее время.

Об этом сообщает местное СМИ “Report” со ссылкой на кабмин Швеции.

p>”Мы ожидаем, что Турция скоро начнет ратифицировать запрос Швеции, и он будет готов через несколько недель”, – сообщил источник в кабинете министров. Анонимный источник сообщил, что шведское правительство уже планирует поднять флаг страны в штаб-квартире НАТО в конце ноября и подал заявку на вступление в Атлантический альянс. Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля этого года. Однако обращение Швеции пока не дало положительного результата.