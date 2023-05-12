Швеция попросила ЕС признать «Вагнера» террористической организацией

Шведская частная военная компания “Вагнер” (XHK) хочет, чтобы ее признали террористической организацией в Евросоюзе. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в интервью Dagens Nyheter, опубликованном в четверг, 11 мая. По его словам, Стокгольм готов способствовать достижению консенсуса стран ЕС по этому вопросу “как только возникнут правовые условия для этого”, реализованному, в том числе, в Судане, Мали, Сирии и Украине”, – сказал Бильстрём. Швеция в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза.В пятницу,12 мая, в Стокгольме состоится встреча министров иностранных дел 27 стран ЕС.

Для того, чтобы та или иная организация была признана террористической , национальные правоохранительные органы должны возбудить против него дело по соответствующей статье, добавил министр. После этого вопрос может быть обсужден в Совете по иностранным делам ЕС.

Для справки, 13 физических лиц и 21 юридические лица в настоящее время включены в список европейских террористов.