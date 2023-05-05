Швеция ужесточает антитеррористические законы

Шведский парламент борется с терроризмом внесены поправки, ужесточающие законы страны. AP сообщает, что эта мера, как ожидается, поможет убедить Турцию одобрить вступление страны в НАТО, проголосовавшего за продление срока наказания до четырех лет за участие в деятельности экстремистской организации. Если член организации осужден за тяжкое преступление, срок может быть продлен до восьми лет.

Еще одна поправка позволяет приговаривать лицо, признанное лидером террористической организации, к пожизненному заключению, что в Швеции означает тюремный срок от 20 до 25 лет, пишет AP. Кроме того, закон запрещает финансирование террористических организаций, установление их деятельности и публичную пропаганду. Выезд за границу для вступления в такую ​​организацию также является незаконным.

Поправки должны вступить в силу 1 июня. За них проголосовало 268 депутатов, против – 34.