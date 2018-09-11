Швеция заинтересовалась возможностью покупки российского мусора

11 сентября в 11:59

Шведская делегация обсудила с представителями российских властей вопрос переработки мусора.

Об этом рассказал посол Швеции в России Петер Эриксон. Дипломат не исключил, что его страна может закупать мусор у Москвы. По словам Эриксона, Швеция уже закупает мусор у Италии, Англии и Норвегии.

В прошлом году ассоциация по управлению отходами Avfall Sverige опубликовала данные, согласно которым в Швеции утилизируется 99% бытовых отходов. Пластмасса, бумага, пищевые отходы идут на переработку или производство биогаза. Все остальное после тщательной сортировки сжигается.

В 2015 году путем переработки в Швеции было произведено в общей сложности 17 ТВтч энергии: 14,7 ТВтч тепловой и 2,3 ТВтч электрической. Местного мусора Швеции не хватает, поэтому страна была вынуждена закупать его за рубежом, сообщает телеканал «360».

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