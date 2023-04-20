Швейцария не хочет замораживать активы россиян

Швейцария в настоящее время замораживает активы граждан России и не намерена вступать в международную рабочую группу РЕПО (Российские элиты, доверенные лица и олигархи). Об этом сообщает Федеральное управление экономики, образования и науки страны в среду, 19 апреля. Однако Берн признал, что может участвовать в работе этой группы в будущем. “Если будущее членство будет в интересах Швейцарии, Федеральный совет может пересмотреть ситуацию”, — говорится в заявлении. Рабочая группа REPO была сформирована в марте 2022 года США и странами ЕС, а позже в нее вошли все государства-члены G7.