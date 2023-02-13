Швейцарские банки начали блокировать российские счета

Credit Suisse заморозил более трети российских активов в стране.

Швейцарские банки, некогда считавшиеся самыми надежными в мире, начали замораживать российские активы. Первым регулятором, наплевавшим на превозносимые веками тайну вкладов и святость частной собственности, стал Credit Suisse, сообщает Sonntags Zeitung.

По данным издания, сумма замороженных банком российских активов составила $19 млрд. При этом всего в Швейцарии насчитывается около $50 млрд, тем или иным образом связанных с нашей страной. То есть более трети от всех зарегистрированных в Швейцарии российских активов швейцарские банкиры фактически украли.

«13,6 млрд швейцарских франков ($14,7 млрд) либо имеют отношение к тем, против кого ограничительные меры ввели третьи страны, либо являются средствами российского ЦБ. В обоих случаях подобные активы не попадают под санкции Швейцарии, но де-факто заморожены», – пишет Sonntags Zeitung.

Ранее официально власти Швейцарии сообщали о том, что собираются заморозить сумму в 7,5 млрд швейцарских франков со счетов, связанных с РФ. Но на деле сумма выросла более чем в два раза.

После введения западными странами санкций (Швейцария несмотря на декларируемый нейтралитет соблюдает ограничительные меры ЕС против РФ) замороженными оказались более $300 млрд резервов российского ЦБ, а также счета и имущество отдельных россиян, в частности крупных бизнесменов.

Прежде эксперты указывали: попытки экспроприировать собственность России и ее граждан может сильно ударить по репутации Евросоюза. Передача Украине российских активов стала бы нарушением прав собственности, указывала министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

В Евросоюзе уже давно обсуждают возможность передачи заблокированных российских активов в пользу Украины. При этом ЕС пока не нашел юридического основания для этого. В Кремле потенциальное изъятие российских средств называли грабежом.

Ранее власти Эстонии сообщили, что собираются присвоить российские активы, которые были заморожены после начала спецоперации, и планируют разработать механизм изъятия в ближайшее время. Инициативу Таллина уже поддержала Еврокомиссия.