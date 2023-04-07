Си Цзиньпин: использование Россией ядерного оружия недопустимо

Как сообщает Sky News, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по окончании встречи с китайским лидером. Он подчеркнул, что Си Цзиньпин хочет как можно скорее возобновить мирные переговоры и призвал мировое сообщество не допустить эскалации кризиса, осудив нападение, подчеркнул необходимость обеспечения защиты мирных жителей и предотвращения применения ядерного оружия. br>

Агентство Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники сообщило, что после переговоров с Макроном Си Цзиньпин выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским.