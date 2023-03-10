Си Цзиньпин избран президентом Китая на третий срок

Даша 10.03.2023 В мире

Си Цзиньпин избран на третий срок президентом Китая

Всекитайские депутаты Совета народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост Председателя КНР на третий пятилетний срок.

Выборы главы государства состоялись утром 10 марта, в пятницу утром, тайным голосованием.

Он также был переизбран главой Центрального военного совета Китая, обеспечивающего руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

Си Цзиньпин впервые стал председателем КНР в марте 2013 г. В марте 2018 г. он был переизбран на второй пятилетний срок.

Должность Председателя КНР была создана в 1954 году с принятием Конституции страны, и эту должность впервые занял Мао Цзэдун. Этот пост был упразднен в 1975 году и восстановлен семь лет спустя. Ранее Конституция ограничивала одно лицо занимать пост Председателя КНР более двух раз, но после внесения поправок в Конституцию в марте 2018 года соответствующие ограничения были сняты.

Си Цзиньпину исполнится 70 лет в этом году и он у власти. Нет четких оценок того, как долго он собирается оставаться.

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