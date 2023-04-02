Си Цзиньпин подписал указ «О демонтаже Великого брандмауэра Китая».

Согласно решению, Китай демонтирует брандмауэр и откроет свое интернет-пространство для внешнего мира.

С момента своего появления в 1998 году сетевой брандмауэр стал важным инструментом используется китайским правительством для контроля над Интернетом.

Во время подписания указа председатель КНР Си Цзиньпин призвал демонтировать сетевой брандмауэр, чтобы способствовать активному участию Китая в глобальном управлении и развитии интернет-индустрии. сказал, что это важная мера.

Она будет способствовать международному культурному обмену, научно-техническому сотрудничеству и экономическому развитию. В то же время это также свидетельствует о готовности правительства Китая внести свой вклад в совместное использование и совместное управление глобальным киберпространством, что означает свободный доступ к услугам компаний.

Это будет иметь большое значение для развития отечественные научные исследования, инновационный потенциал и подготовка кадров. В то же время отечественные и иностранные предприятия также выиграют от упрощения обмена информацией и развития рынка.