Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента России Владимира Путина в Украине лично предупредили, что применение ядерного оружия не будет разрешено.

По данным источников Financial Times, это произошло во время государственного визита в Москву в марте этого года.

В то же время, по словам представителя западной разведки, Путин был разочарован визитом Си Цзиньпина, поскольку он не принес России никакой пользы. Китайский лидер отказался подписывать соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», однако в совместном коммюнике потребовал осудить применение ядерного оружия.

Если Россия применит ядерное оружие во время войны на Украине “все это будет минусом для Китая”, сказал один из чиновников. Это событие может изменить отношение ЕС к Пекину, а продолжающееся давление Китая на Москву в этом плане будет способствовать улучшению отношений с Европой. Он не соглашался на применение ядерного оружия и не будет». По его словам, если Путин применит ядерное оружие против Украины, «Китай еще больше дистанцируется от России».

В то же время Киев предупреждает российскую армию, что это может стать причиной аварии на Запорожской АЭС. электростанции, крупнейшей в Европе, которую она занимала в марте 2022 года.