Си Цзиньпин призвал силы безопасности страны «готовиться к худшему сценарию».

Президент Китая Си Цзиньпин призвал силы безопасности страны «готовиться к наихудшему сценарию», поскольку Коммунистическая партия усиливает свою борьбу с внешними и внутренними угрозами – CNN

“Мы готовы к худшим и самым экстремальным сценариям, мы должны быть готовы, готовы выдержать суровое испытание сильным ветром, волнами и даже опасными штормами”, – сказал он на заседании комиссии по безопасности ЦК КПК.

Си Цзиньпин призвал силы безопасности Китая продолжать модернизацию и повышать свою боеспособность. В частности, он рассказал о развитии систем мониторинга рисков и раннего предупреждения, внедрении искусственного интеллекта и других новых инструментах.