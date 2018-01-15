Силуанов и Кондратьев обсудили бюджетную политику Кубани в 2018 году

Рабочая встреча министра финансов РФ и губернатора Краснодарского края прошла в Москве 15 января.

Вениамин Кондратьев сообщил Антону Силуанову, что по итогам 2017 года экономика региона показала положительную динамику практически по всем отраслям, объем ВРП края превысил 2,3 трлн рублей. Это пятый результат в стране.

Кроме того, регион целенаправленно работает над повышением устойчивости бюджета, подчеркнул глава региона.

«В прошлом году во все уровни бюджетов собрали 253 млрд рублей собственных доходов, что на 23 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Дополнительные средства направим, прежде всего, на развитие социальной сферы», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что в целом бюджет 2018 года остается социально ориентированным. Доходы краевого бюджета утверждены в сумме 218,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 января в министерстве промышленности и торговли РФ руководитель ведомства Денис Мантуров и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили итоги развития отрасли в прошлом году, а также перспективы в текущем году.

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