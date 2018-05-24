Силуанов на ПМЭФ-2018 рассказал о влиянии санкций на реформы в России

24 мая в 13:22

Из‐за введенных в отношении России ограничительных мер реформы в стране шли более быстрыми темпами.

С таким заявлением на сессии Петербургского международного экономического форума 24 мая выступил первый вице‐премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, санкции отрицательно влияют не только на страну, против которой введены, но затрагивают и другие государства, в том числе в плане ведения бизнеса. Несмотря на действующие ограничения, добавил Силуанов, Россия реагирует соответствующим образом.

«Эти санкции способствовали, может быть, даже более активному проведению реформ в России», — заявил первый вице‐премьер.

По словам его словам, речь идет в частности о свободном курсообразовании, более жесткой бюджетной политике и целом ряде структурных реформ. Российская экономика, заключил Антон Силуанов, адаптировалась к происходящему, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24» , губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 24 мая принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который продлится три дня.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник