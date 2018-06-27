Силуанов рассказал о сохранении подхода к работающим пенсионерам

Министр финансов отметил, что работающие пенсионеры «имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами».

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому, мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом, наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — сказал Антон Силуанов.

Он отметил, что в министерстве считают, что такая концепция имеет основания, потому что растут реальные доходы.

«Поэтому мы считаем, что изменение этого подхода в настоящий момент нецелесообразно», — цитирует министра ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

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