Силуанов заявил о дефиците Пенсионного фонда РФ в 1 трлн рублей

Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал 15 июля в эфире телепрограммы «Познер».

«У нас расходы Пенсионного фонда — около 8 трлн рублей. Доходы, которые собирает Пенсионный фонд за счет отчислений от заработной платы всех работников — около 5 трлн рублей. То есть 3 трлн платится за счет средств федерального бюджета», — сказал Силуанов.

По его словам, из этих 3 трлн рублей 2 — это расходы государства на социальные пенсии, которые россияне заслужили еще во время существования СССР, обязательства государства, которые выплачиваются через пенсионные фонды.

Таким образом, исправить ситуацию иначе, кроме как за счет подъема пенсионного возраста, не получится.

Силуанов подчеркнул, что в правительстве исходят из того, что, во-первых, Пенсионный фонд должен быть самодостаточным, а во-вторых, нельзя безболезненно сократить расходы на 1 трлн рублей по основным статьям бюджета, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста.

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