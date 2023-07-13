Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников в небе Киева

Силы ПВО сбили в небе Киева 10 иранских беспилотников “Шахид”, запущенных с территории России, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

“Сегодня ночью был нанесен крупный удар запущенных иранскими беспилотниками. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева выявлено и уничтожено около 10 целей противника», — написал он в телеграмме.

Он также сообщил, что обломки упали в четырех районах Киева. .

“По предварительной информации, повреждены жилые дома. В Дарницком районе пострадали два человека: 19-летняя девушка и 23-летний мужчина, они госпитализированы. В результате в Шевченковском районе спасли одного человека. Сводная оперативная информация уточняется», — добавил он.