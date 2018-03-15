Симфонический оркестр сочинской филармонии даст концерты с новым руководителем

Художественным руководителем коллектива стал Антон Лубченко. Концерты состоятся 24 мая и 1 июня.

Большой концерт Сочинского симфонического оркестра «Диалог эпох: Чайковский — Прокофьев» 24 мая в Зимнем театре посвятят Дню Славянской письменности и культуры, а также открытию туристического сезона. В первом отделении прозвучат фрагменты из музыки к спектаклю «Евгений Онегин» Сергея Прокофьева. Во втором — фрагменты из музыки к трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» Петра Чайковского.

На втором концерте 1 июля музыканты исполнят сюиту из оперы «Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева, концерт для трубы с оркестром (1978) Александры Пахмутовой, Романс и Галоп из кинофильма «Овод» и Симфонию № 9 Ми бемоль мажор Дмитрия Шостаковича.

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