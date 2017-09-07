Синдзо Абэ призвал Путина заключить мирный договор между Россией и Японией

Премьер-министр Японии отметил улучшение в отношениях между двумя странами.

Об этом он рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Всего лишь за один год между Японией и Россией начались подвижки, которые мы не смогли сделать за 70 лет до этого. Если продолжать такие шаги в течение двух лет, то мы увидим впереди не что иное, как блестящее будущее российско-японских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся потенциал», — сказал премьер-министр Японии.

Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина преодолеть все трудности между обоими государствами. Он уточнил, что необходимо заключить мирный договор.

«Мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Преодолеем же все трудности, оставим молодым людям следующего поколения мир, в котором два государства — Япония и Россия — смогут раскрыть свой потенциал», — цитирует Абэ «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Япония и Россия в декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина подписали 68 соглашений.

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