Синдзо Абэ сможет занимать пост премьера Японии до 2021 года

В Японии срок полномочий премьер-министра продлили до девяти лет. Такие изменения произошли 5 марта после решения, принятого на съезде правящей Либерально-демократической партии в Токио.

Съезд ЛДП продлил срок полномочий главы партии с нынешних двух сроков по три года до трех сроков по три года, то есть до девяти лет.

В Японии партия, победившая на выборах в нижнюю палату парламента, выдвигает своего кандидата в премьер-министры страны. Фактически, лидер победившей партии становится главой кабинета министров.

Таким образом, если ЛДП сумеет сохранить позиции, принятая съездом поправка будет означать продление полномочий Синдзо Абэ до 2021 года. До нововведения срок его полномочий заканчивался в 2018 году.

Осенью 2018 года в партии пройдут выборы ее председателя. Ожидается, что Абэ выдвинет свою кандидатуру, сообщает «РИА Новости».

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