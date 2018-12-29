Вопрос об образовании еще одной епархии в Краснодарском крае рассмотрели 28 декабря на заседании Священного Синода РПЦ.

Сочинскую епархию образовали в административных границах Сочи и Туапсинского района, ее выделили из состава Екатеринодарской епархии. Новообразованная епархия включена в состав Кубанской митрополии.

Правящим архиереем новой епархии с титулом «Сочинский и Туапсинский» назначен епископ Ейский и Тимашевский Герман, его освободили от управления Ейской епархией с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

Преосвященным Ейским и Тимашевским назначен епископ Колыванский Павел, викарий Новосибирской епархии.

Также новые епархии были созданы в составе Екатеринбургской и Красноярской митрополий, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

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