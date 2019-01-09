Синоптики: 11 января на юге Кубани потеплеет до 10 °С» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Синоптики: 11 января на юге Кубани потеплеет до 10 °С

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В крае 9 января столбики термометров опустились ниже нуля, во многих районах выпал снег.

Утром на трассах была гололедица, а в низинах и около водоемов ухудшилась видимость из-за тумана. На Черноморском побережье усилился ветер. В Сочи его порывы достигали 17 м/с. Но уже 10 января осадки уменьшатся, во второй половине дня в регионе резко потеплеет.

«Отрицательные температуры сохранятся только на севере, там останется снежный покров, который сейчас составляет 2-7 см, но это тоже кратковременно, поскольку 11 января там тоже ожидаются положительные температуры. В южной части края и Краснодаре потеплеет до 10 °С, усилится южный ветер, его порывы достигнут 12-15 м/с, а на Азовском побережье — 22 м/с», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

На выходных 12 и 13 января в крае снова пойдут дожди. Синоптики не прогнозируют ЧС, после ливней вода будет быстро уходить, однако резкий подъем уровня воды в реках и сход селей возможны. Экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности.

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