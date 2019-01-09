В крае 9 января столбики термометров опустились ниже нуля, во многих районах выпал снег.

Утром на трассах была гололедица, а в низинах и около водоемов ухудшилась видимость из-за тумана. На Черноморском побережье усилился ветер. В Сочи его порывы достигали 17 м/с. Но уже 10 января осадки уменьшатся, во второй половине дня в регионе резко потеплеет.

«Отрицательные температуры сохранятся только на севере, там останется снежный покров, который сейчас составляет 2-7 см, но это тоже кратковременно, поскольку 11 января там тоже ожидаются положительные температуры. В южной части края и Краснодаре потеплеет до 10 °С, усилится южный ветер, его порывы достигнут 12-15 м/с, а на Азовском побережье — 22 м/с», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

На выходных 12 и 13 января в крае снова пойдут дожди. Синоптики не прогнозируют ЧС, после ливней вода будет быстро уходить, однако резкий подъем уровня воды в реках и сход селей возможны. Экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности.

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