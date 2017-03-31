Синоптики: на Кубани 1 апреля осадков не ожидается

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На Кубани 1 апреля осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, вечером 31 марта местами порывы 12-17 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2°С, местами по северной половине края и юго-восточным предгорьям до -5°С, днем 11-16°.

На Черноморском побережье ветер северо-восточный 12-14 м/с, вечером 12-17 м/с. В Новороссийске ночью и утром 15-20 м/с, порывы 23 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°С, днем 13-15°.

Сочи +13…+15°C без осадков

Туапсе +13…+15°C без осадков

Геленджик +14…+16°C без осадков

Новороссийск +15…+17°C без осадков

Анапа +11…+13°C без осадков

Крымск +12…+14°C без осадков

Славянск-на-Кубани +11…+13°C без осадков

Приморско-Ахтарск +11…+13°C без осадков

Ейск +11…+13°C без осадков

Тихорецк +11…+13°C без осадков

Кропоткин +11…+13°C без осадков

Армавир +12…+14°C без осадков

Лабинск +11…+13°C без осадков

Белореченск +11…+13°C без осадков

Горячий Ключ +13…+15°C без осадков

Краснодар +13…+15°C без осадков

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