Синоптики: на Кубани 1 апреля осадков не ожидается

На Кубани 1 апреля осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, вечером 31 марта местами порывы 12-17 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -3…+2°С, местами по северной половине края и юго-восточным предгорьям до -5°С, днем 11-16°.
На Черноморском побережье ветер северо-восточный 12-14 м/с, вечером 12-17 м/с. В Новороссийске ночью и утром 15-20 м/с, порывы 23 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.
В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°С, днем 13-15°.
Сочи +13…+15°C без осадков
Туапсе +13…+15°C без осадков
Геленджик +14…+16°C без осадков
Новороссийск +15…+17°C без осадков
Анапа +11…+13°C без осадков
Крымск +12…+14°C без осадков
Славянск-на-Кубани +11…+13°C без осадков
Приморско-Ахтарск +11…+13°C без осадков
Ейск +11…+13°C без осадков
Тихорецк +11…+13°C без осадков
Кропоткин +11…+13°C без осадков
Армавир +12…+14°C без осадков
Лабинск +11…+13°C без осадков
Белореченск +11…+13°C без осадков
Горячий Ключ +13…+15°C без осадков
Краснодар +13…+15°C без осадков