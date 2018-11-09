Синоптики: на Кубани 10 и 11 ноября температура опустится до 3-7 °С

Похолодает и на севере региона, и на юге.

Спасатели уже объявили экстренное предупреждение практически во всех районах края.

В Новороссийске, Ейске и Темрюке резкое похолодание будет сопровождаться ветром. Его порывы достигнут 25 м/с.

«Дневные температуры будут всего 3-7 °С, усилится северо-восточный ветер, который достигнет своего максимума вечером 11 ноября и будет сохраняться до 13 ноября. В начале следующей недели температуры по юго-восточным предгорьям опустятся до -5 °С», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

Погода 9 ноября изменила расписание в краснодарском аэропорту. Утром опустился такой густой туман, что шесть самолетов не смогли подняться в воздух. Пассажиры ждали разрешение на вылет больше десяти часов.

А в центре русла Кубани в Краснодаре застрял пассажирский паром. Судно следовало из Адыгейского поселка Новый, но до берега краевой столицы не добралось. Видимость была практически нулевой. Капитан парома принял единственное для таких погодных условий решение.

«Из-за того, что не было видно, куда ехать, мы просто встали на якорь. На борту было 28 человек. Полтора часа ждали, и как только берег увидели, сразу поехали», — сказал капитан парома Анатолий Петров.

Спасатели, которые пришли на помощь судну, сопроводили паром к берегу.

«На место была отправлена оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, а также специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в составе одного плавсредства и двух человек личного состава. По прибытию на место было установлено, что на судне находятся люди. В 10:00 судно продолжило свое движение», — сообщил начальник пресс-службы МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Туман 10 ноября также опустится на города и станицы края. На следующей неделе резких перепадов дневных и ночных температур синоптики не прогнозируют. Кубань начнет постепенно двигаться в направлении зимы, однако снег в регионе пойдет только к середине декабря, сообщают метеорологи.

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