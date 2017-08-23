Синоптики: на Кубани 24 августа пройдет кратковременный дождь, гроза

Ночью и утром в отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, ночью и утром при грозе в отдельных пунктах до 20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, местами на Азовском побережье 17-22 °С, днем 25-30 °С, местами по юго-восточным предгорьям 20-25 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 25-30 °С. Температура воды в Черном море 26-27 °С, в Азовском 22-24 °С.

В Краснодаре синоптики ночью обещают кратковременный дождь, грозу. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 27-29 °С.

Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Туапсе +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза

Геленджик +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза

Новороссийск +26…+28 °C кратковременный дождь, гроза

Анапа +26…+28 °C кратковременный дождь, гроза

Крымск +27…+29 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +25…+27 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +26…+28 °C без осадков

Ейск +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Тихорецк +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза

Кропоткин +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза

Армавир +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Лабинск +23…+25 °C кратковременный дождь, гроза

Белореченск +20…+22 °C кратковременный дождь, гроза

Горячий Ключ +27…+29 °C без осадков

Краснодар +27…+29 °C без осадков

Вернуться на ленту

Источник