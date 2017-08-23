Синоптики: на Кубани 24 августа пройдет кратковременный дождь, гроза

Ночью и утром в отдельных пунктах сильный дождь, град.
Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, ночью и утром при грозе в отдельных пунктах до 20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, местами на Азовском побережье 17-22 °С, днем 25-30 °С, местами по юго-восточным предгорьям 20-25 °С.
На Черноморском побережье температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 25-30 °С. Температура воды в Черном море 26-27 °С, в Азовском 22-24 °С.
В Краснодаре синоптики ночью обещают кратковременный дождь, грозу. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 27-29 °С.
Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза
Туапсе +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза
Геленджик +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза
Новороссийск +26…+28 °C кратковременный дождь, гроза
Анапа +26…+28 °C кратковременный дождь, гроза
Крымск +27…+29 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +25…+27 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +26…+28 °C без осадков
Ейск +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза
Тихорецк +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза
Кропоткин +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза
Армавир +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза
Лабинск +23…+25 °C кратковременный дождь, гроза
Белореченск +20…+22 °C кратковременный дождь, гроза
Горячий Ключ +27…+29 °C без осадков
Краснодар +27…+29 °C без осадков
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