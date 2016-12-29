Синоптики: на Кубани новогодняя ночь будет морозной, но бесснежной

В новогоднюю ночь небо останется ясным. Снег не будет падать, но и слякоти под ногами синоптики не прогнозируют.

Последняя ночь декабря обещает быть морозной и безветренной.

«31 числа дневные температуры будут с небольшим плюсом. Буквально +1-2 °C, а в новогоднюю ночь температура опустится до −2 °C в Краснодаре, по северу и юго-востоку температуры будут до −5-7 °C, без осадков», — рассказал начальник центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Уже 2 января потеплеет, осадков не будет. Жителей региона ждут традиционные для кубанской зимы «качели». В середине новогодних каникул Кубань снова засыплет мокрым снегом, а столбики термометров опустятся до минусовых отметок, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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