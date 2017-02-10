Синоптики: на Кубани сохранится холодная погода

В ночь на 11 февраля в северных районах Кубани температура опустится до −18 °С. Это будет самая холодная ночь недели. Морозы сохранятся и в других районах региона.

«В Краснодаре это будет около −7-10 °С, а по югу, в районе Сочи, — до +3 °С ночью. Днем будет немного теплее. В Краснодаре — −2 °С. По северным районам до −5 °С, в субботу у нас будет преимущественно солнечно», — сказал руководитель центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Юрий Ткаченко.

Ураган, который доставил много неприятностей жителям Новороссийска, постепенно стихает. Последствия стихии до сих пор устраняют. Бора раскидала многотонники, повалила деревья, повредила кровлю. Горожане сообщали о летающих по Новороссийску рекламных щитах, перевернутой остановке и других разрушениях.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ветер должен стихнуть, море успокоиться. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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