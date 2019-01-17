Синоптики: на Кубани в крещенскую ночь будет комфортная температура

Осадков в ночь на 19 января не прогнозируют.

«В Краснодарском крае 18-19 января осадков не будет. Температура воздуха — днем +3…+8°, ночью -3…+2 С°, в предгорьях — до -12 С°. На Крещение — в ночь на 19 января — будет достаточно тепло — +1…-4 С°. Осадков не ожидается», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Он добавил, что 20-21 января по территории Кубани будет проходить фронтальный раздел. Вероятны небольшие осадки — преимущественно в горных и предгорных районах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания пройдут в городах и районах края в ночь с 18 на 19 января. В МЧС дали советы по купанию в проруби.

В Краснодаре определили семь мест для крещенских омовений.

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