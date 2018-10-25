Синоптики назвали глобальное потепление причиной ливней на Кубани

Сильные дожди, которые 24 и 25 октября подтопили Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи, принес мощный циклон.

Сейчас он смещается в Европейскую часть России. Однако тучи движутся медленно, поэтому еще сутки на территории края будут идти дожди. Как рассказали в краевом Гидрометцентре, для октября такие сильные осадки не свойственны. Главная причина ливней — глобальное потепление. Именно из-за высоких температур и пошли обильные дожди.

«Сейчас по средним многолетним значениям у нас должен начинаться отопительный период, но среднесуточная температура все еще существенно — на 2-3 °С — выше десятиградусной отметки. Октябрь необычно теплый», — пояснил начальник краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь.

Синоптики 26 октября прогнозируют в крае похолодание до 7-12 °С. На Черноморском побережье температуры не превысят 17 °С, в предгорных районах возможен небольшой снег. Но уже 27 и 28 октября начнется потепление. На большей части Кубани будет солнечно, осадки возможны только в юго-восточных предгорьях.

В Хадыженске пункт приема расположился в местном Доме культуры.

В Туапсинском районе открыто девять таких мест в разных сельских поселениях: Вельяминовском, Георгиевском, Октябрьском, Шаумянском и селе Небуг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

Фоторепортаж из подтопленного Туапсинского района смотрите здесь.

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