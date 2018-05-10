Синоптики: ночь на 11 мая в Краснодарском крае станет самой холодной за месяц

Столбики термометров опустятся до 6 °С. На Кубани объявлено штормовое предупреждение.

На территории Керченской паромной переправы ветер усилится до 17 м/с. Есть большая вероятность полной остановки движения судов.

Сильные бури возможны и по всему Черноморскому побережью. Ухудшение погоды связано с прохождением средиземноморского циклона.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю будет дождливо и ветрено по всему краю. Температура воздуха не поднимется выше 18 °С. Летнее тепло придет в регион только к 17 мая.

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