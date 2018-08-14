Синоптики обещают резкое похолодание до +10 °С

Такие температуры в ближайшие часы прогнозируют по всему краю. Эта ночь будет самой холодной за лето.

Особенно низкие температуры ожидаются в горных районах. Там без теплых вещей не обойтись. Столбики термометров с наступлением темноты опустятся ниже 10 °С. В других районах края будет немногим теплее.

В регион пришел холодный фронт. В конце рабочей недели он принесет на Черноморское побережье кратковременные, но частые дожди. При этом днем температура воздуха до конца августа будет комфортной по всему региону. Не испортит погода и бархатный курортный сезон.

«Согласно многолетним данным, температура будет около 25-30 °С. В ночные часы порядка 10-15 °С. Естественно, в предгорных районах эта цифра будет меньше на 2-3 °С. Но это комфортная температура, поэтому бархатной и называется», — сказал ведущий специалист центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Установившаяся в крае ветренная погода приносит немало бед для аллергиков. Сейчас цветут амброзия и полынь. Концентрация их пыльцы в воздухе очень высока. Чтобы избежать встречи с раздражителями, медики советуют отправиться на побережье. Там аллергия переносится легче.

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