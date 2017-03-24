Синоптики обещают ухудшение погоды на Кубани

В Краснодарском крае 25 марта ухудшится погода. Предстоящие выходные будут холодными и дождливыми.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +12 °С. По всему региону ожидается сильная облачность и дожди. Серьезные осадки прогнозируют в Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах.

«Дожди будут в основном идти на Черноморском побережье и по южной половине края. Они будут носить характер кратковременных осадков. В горах это будут осадки уже с мокрым снегом», — рассказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На следующей неделе дневные температуры не изменятся, а ночью, начиная с середины недели, столбики термометров опустятся до -2°C. Сильные осадки ожидаются на севере и востоке края. В горах, возможно, выпадет снег, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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