Синоптики ожидают на Кубани сильный ветер на Пасху

По прогнозам, в северных районах порывы ветра могут достигать 19 м/с.

В Новороссийске ожидаются порывы до 25 м/с. Стихия может сорвать рекламные щиты, повалить деревья, поэтому спасатели просят всех жителей края быть осторожными на улице.

Несмотря на сильный ветер, в крае установится теплая и сухая погода.

«Предстоящие выходные будут теплыми. Это больше солнечная и довольно теплая погода без осадков», — рассказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Тепло продержится на Кубани до середины следующей недели. Дневные температуры 11 апреля понизятся до 12 °С, сообщают синоптики.

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