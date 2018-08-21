Синоптики ожидают на Кубани усиление ветра

Порывы будут достигать 17 м/с.

Специалисты прогнозируют северо-восточный ветер в регионе 21 августа. Особенно острожными нужно быть жителям и гостям Черноморского побережья. Спасатели не рекомендуют плавать на надувных матрацах, кругах и лодках. Не стоит отправляться на водную прогулку и на катамаранах. Ветер может перевернуть легкое плавсредство или унести его далеко в открытое море.

Кроме того, мощные порывы способны раздуть пожар. Сейчас на Кубани велик риск природных возгораний. Чтобы не допустить катастрофы с огнем нужно обращаться крайне осторожно. Лучше вообще не разводить костров, не оставлять после пикников мусор на полянах. К ЧП может привести даже непотушенная сигарета.

Как писал интернет-портал «Кубань-24», в Анапе больше суток тушили масштабный природный пожар.

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