Синоптики: подобных ливней на Кубани не будет в ближайшие три-пять лет

Сильные дожди, которые в конце октября обрушились на Краснодарский край, обновили исторический максимум по выпавшим осадкам в регионе.

«У нас сейчас установлен новый абсолютный максимум по осадкам по краю. За всю историю наблюдения мы таких осадков не видели. Предыдущий максимум был установлен событиями в Крымске, тогда было 250-270 мм осадков по разным пунктам, сейчас за 300 мм. Таких сильных дождей, я думаю, в ближайшие три-пять лет на Кубани не будет», — рассказал замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Бондарь.

Он отметил, что сильные дожди в регионе были вызваны атлантическим циклоном. При этом еще теплое Черное море насыщало воздушные массы дополнительной влагой, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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