Синоптики: погода в Сочи не помешает матчу ЧМ России с Хорватией

Ливень, прошедший в Адлере 6 июля, не повторится во время проведения матча четвертьфинала.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода улучшается и никаких аномальных явлений 7 июля не предвидится. Как он отметил, могут идти локальные дожди.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова добавила, что днем осадков не ожидается.
По ее словам, ночью прогнозируется дождь, минимальная температура +18… +20 °С. Утром небольшой дождь, днем уже без осадков, максимальная температура +29 °С. К началу матча температура составит +23 °С, к окончанию — +21°С, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 июля после залпового ливня подтопило часть дороги в Адлере. Большой объем воды с окрестных склонов пришел на 300-метровый участок федеральной дороги А-147 Джубга — Сочи. В результате в районе автозаправочной станции и торгового квартала «Фара» произошло подтопление проезжей части и остановка движения по основному ходу в направлении центра Сочи.
Вечером 6 июля на подтопленном ливнем участке трассы возобновили движение. Последствия подтопления участка полностью ликвидировали.
Все новости по теме:
Чемпионат мира по футболу — 2018
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту