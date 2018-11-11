Синоптики пообещали теплую зиму в России

Большую часть территории РФ в этом году ожидает довольно мягкая зима, более теплая, чем обычно. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Отрицательные температурные аномалии возможны на юге Западной Сибири, в Средней Азии и Казахстане. В южной части Дальнего Востока погода будет близка к норме, а Сибирь должна готовиться к значительному количеству осадков.

Выводы о предстоящей зиме сделала 15-я сессия Северо-Евразийского климатического форума (СЕАКОФ) в Москве. Участники мероприятия составили так называемый консенсусный прогноз, добавил синоптик.

«Такой форум в преддверии зимнего сезона проходит ежегодно. На него собираются прогнозисты-долгосрочники из разных стран. В каждой стране своя методология составления долгосрочных прогнозов. Отмечу, что в России — одна из самых прогрессивных. И вот по итогам лекций, семинаров и составляется консунсусный прогноз», — сказал Роман Вильфанд.

По его словам, подобный прогноз по предыдущей зиме практически полностью оправдался.

После приятной осени, которая порадовала аномальным теплом в сентябре, октябре и даже начале ноября, начинает чувствоваться приближение зимней поры. Уже на следующей неделе начнется похолодание. Однако и оно не станет резким. Нас ждут небольшие отрицательные температуры в течение дня и слабый снег. До настоящей зимы, как говорят метеорологи, пока еще далеко, сообщает телеканал «360».

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