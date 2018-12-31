По поручению главы города 31 декабря все службы переведены на режим повышенной готовности.

По прогнозам метеорологов, в сочинских горах ожидается снег, местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица. Видимости во время осадков ухудшится местами до 500-1000 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В горах Краснодарского края выше 1 тыс. 500 м над уровнем моря лавиноопасно. Спасатели напомнили жителям и гостям курорта о соблюдении мер безопасности в горах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пути к Красной поляне на фильтрационных постах сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили, не оборудованные зимними шинами.

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