По поручению главы города 31 декабря все службы переведены на режим повышенной готовности.
По прогнозам метеорологов, в сочинских горах ожидается снег, местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица. Видимости во время осадков ухудшится местами до 500-1000 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
В горах Краснодарского края выше 1 тыс. 500 м над уровнем моря лавиноопасно. Спасатели напомнили жителям и гостям курорта о соблюдении мер безопасности в горах.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пути к Красной поляне на фильтрационных постах сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили, не оборудованные зимними шинами.
Все новости по теме:
Непогода на Кубани
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту